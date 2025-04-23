Снег, гроза и заморозки: синоптики предупредили казахстанцев о непогоде

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 24 апреля 2025 года. Синоптики предупреждают о непогоде в Астане и 14 регионах, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса.

В области Жетысу ночью на севере и в центре, а также днем будет гроза. Ветер в районе Алакольских озер с порывами до 25 м/с.

В Атырауской области на западе, севере и юге будет гроза. Ветер юго-восточный, порывы до 20 м/с.

В Павлодарской области ночью на севере и востоке возможны осадки (снег, дождь), в том числе заморозки до 1 градуса. Ветер на западе области с порывами до 20 м/с.

В Алматинской области в центре, на юге и в горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы до 20 м/с.

В Кызылординской области в центре и на востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на юге и востоке возможен туман, на севере, востоке и в центре – заморозки до 3 градусов. Ветер в области с порывами до 20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на востоке возможен туман. На западе, севере и юге ожидаются осадки (дождь), а в центре и на юге – гроза. Ветер с порывами до 20 м/с.

В области Абай в ночь и утром на юге возможен туман. Ветер на севере, востоке и в центре области с порывами до 20 м/с. В этих регионах также ожидаются грозы.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере возможны заморозки до 3 градусов. Ветер юго-восточный, порывы до 20 м/с.

В Жамбылской области в горных районах возможны осадки и туман. Ветер с порывами до 20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидается гроза, в том числе туман. Ветер до 20 м/с.

В Костанайской области на западе и юге возможна гроза, на севере-востоке – заморозки на поверхности почвы до 1 градуса.

В Актюбинской области ветер с порывами до 18 м/с.

В Мангистауской области в центре, на севере и юге ожидается гроза, на востоке – пыльная буря. Порывы ветра до 20 м/с.

Ранее синоптики назвали регионы Казахстана, в которых 24 апреля ожидаются снег и дожди с грозами.

