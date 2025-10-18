#АЭС в Казахстане
События

Усиление ветра и заморозки: синоптики предупредили о непогоде в Астане и 16 областях

ветер, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 17:25 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение в Астане и 16 областях Казахстана на 19 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и юго-востоке – высокая. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, юге и востоке ожидается туман. Порывы ветра до 20 м/с. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу порывы ветра до 20 м/с.

В области Улытау на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и в центре – высокая. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области порывы ветра до 20 м/с.

В Актюбинской области на юге и востоке сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и в центре – чрезвычайная.

В области Абай порывы ветра до 20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман.

В Кызылординской области ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре – высокая. В Кызылорде ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах ожидается туман. Порывы ветра до 20 м/с. На западе и севере сохраняется чрезвычайная, в центре – высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью на севере и востоке ожидается гололед, ночью и утром на востоке и юге – туман. Порывы ветра до 20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе – высокая.

В Туркестанской области порывы ветра до 20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и в Туркестане чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Порывы ветра до 20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге ожидается гололед, ночью и утром – туман. Порывы ветра до 20 м/с.

В Павлодарской области порывы ветра до 20 м/с.

В Мангистауской области порывы ветра до 18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики представили общий прогноз погоды по РК на 19 октября.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
