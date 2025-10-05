Заморозки и усиление ветра: синоптики рассказали о погоде на 6 октября

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 6 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник на большей части РК сохранится погода без осадков.

На севере республики ожидаются осадки (дождь, снег), на западе – небольшой дождь.

На западе, юге страны прогнозируют усиление ветра, на севере, юге РК – туман, на юге – пыльную буря.

На западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской, на севере, юге Алматинской области, на севере, в центре области Жетысу ожидаются заморозки -1-5°.

На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на юге Костанайской области, на востоке области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, юге, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской области, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

