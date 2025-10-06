В Астане на три дня перекроют два важных участка дорог
Известно, что по улице Ш. Калдаякова на участке от пр. Тауелсиздик до моста Арыс идут работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.
В связи с этим, как уточнили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 6 по 8 октября 2025 года будет частично перекрыто движение на данном участке.
При этом движение будет обеспечено в обоих направлениях по одной из сторон.
Также аналогичные работы идут на пересечении пр. Мангилик Ел/ул. Сыганак.
"6 октября 2025 года данный участок будет полностью перекрыт".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны
Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
Кроме того, известно, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
