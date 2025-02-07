Вместо пастбища – золотой рудник: в Костанайской области пресечена незаконная добыча золота

В Костанайской области пресечена незаконная добыча золота на землях сельскохозяйственного назначения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, в ходе совместной проверки с прокуратурой и органами внутренних дел Житикаринского района установлено, что товарищество с ограниченной ответственностью использовало земельный участок, предназначенный для ведения сельскохозяйственного производства, для нелегальной добычи драгоценных металлов.

По данным ведомства, на территории участка обнаружены спецтехника, металлоискатели и иные инструменты, используемые при незаконной добыче полезных ископаемых. Также зафиксировано уничтожение плодородного слоя почвы.

По итогам проверки на компанию наложен административный штраф в размере 2,6 млн тенге. Кроме того, организация обязана восстановить нарушенный плодородный слой.

А ранее стало известно о том, сколько золота купили казахстанцы в 2024 году.