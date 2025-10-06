Самый крупный штраф за незаконный водозабор в 2025 году выписали в Костанайской области

Крупный штраф наложен на предприятие, осуществлявшее незаконный водозабор в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

В рамках борьбы с "черным рынком" воды специалисты Тобол-Торгайской бассейновой инспекции провели анализ разрешений на специальное водопользование, передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана. В результате инспекторы выявили факт забора воды из скважины без разрешения на специальное водопользование одним из предприятий города Рудного Костанайской области.

На нарушителя был наложен штраф в размере 1 671 100 тенге согласно части 2 статьи 141 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение права государственной собственности на воды".

"Это самый крупный штраф, наложенный специалистами Тобол-Торгайской бассейновой инспекции с начала года", – говорится в сообщении.

Со слов руководителя Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Алмата Абжанова, надзорные функции, которые были введены в новом Водном кодексе, позволяют бассейновым инспекциям оперативно реагировать на обращения граждан, информацию о нарушениях водного законодательства и результаты мониторингов.

"Инспекторы могут сразу выехать на место и в случае подтверждения факта нарушения вынести административный штраф. Это позволяет более эффективно бороться с незаконным водозабором и "черным рынком" воды", – сообщил Абжанов.

