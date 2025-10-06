Сколько акимат Шымкента запросил на обеспечение своей деятельности на 2025-2027 годы

Акимат Шымкента опроверг появившуюся в Сети информацию о планируемых расходах в размере 22 млрд тенге на обеспечение своей деятельности в течение пяти лет, опубликованную на сайте "Открытые бюджеты" государственного портала eGov, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в городском акимате, опубликованные сведения не соответствуют действительности и, вероятно, стали результатом технического сбоя портала eGov.

По уточненным данным, в Шымкенте утверждена бюджетная программа, направленная на обеспечение деятельности аппарата акима города республиканского значения. Согласно документу, общий объем расходов по программе на предстоящий трехлетний период составит 2,79 млрд тенге.

Основная часть средств предназначена для содержания административных государственных служащих, внештатных работников и технического персонала, а также для оплаты коммунальных услуг, ремонта и обслуживания зданий и основных средств.

Бюджетная программа охватывает 2025-2027 годы и имеет статус текущей. Целью является обеспечение эффективного функционирования аппарата акима города.

В документе отмечается, что расходы по линии аппарата акима составят 1,4 млрд тенге, по линии КГУ "Управление делами акимата Шымкента" – 1,39 млрд тенге.

Финансовые показатели по годам:

2025 год – расходы по бюджетной программе составят 2 794 966 тыс. тенге, из них: услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения – 1 399 175 тыс. тенге, КГУ "Управление делами акимата г. Шымкента" – 1 395 791 тыс. тенге.

2026 год – запланировано 1 982 304 тыс. тенге, из них: аппарат акима – 991 644 тыс. тенге, КГУ – 990 660 тыс. тенге.

2027 год – предусмотрено 2 032 306 тыс. тенге, из них: аппарат акима – 1 009 665 тыс. тенге, КГУ – 1 022 641 тыс. тенге.

В 2025 году в структуре аппарата акима предусмотрено 154 штатные единицы, включая 122 административных государственных служащих и 32 внештатных работника. В КГУ "Управление делами акимата" трудятся 197 гражданских служащих.

Программа разработана на основании Закона "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", а также постановлений и приказов правительства и Министерства финансов, регулирующих оплату труда и исполнение бюджета. Контроль за реализацией программы возложен на временно исполняющего обязанности руководителя аппарата акима Шымкента Дархана Мырзакулова.

Ранее сообщалось, что за два года собственные доходы Шымкента составили 496 млрд тенге. За этот период городской бюджет вырос на 239 млрд и достиг 895 млрд тенге, из которых более половины сформированы за счет собственных поступлений.