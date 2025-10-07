Алматинцам сообщили хорошую новость о тарифах на воду

С октября 2025 года жители Алматы начнут получать квитанции за услуги холодного водоснабжения и водоотведения по новым сниженным тарифам, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 октября рассказал директор по сбыту ГКП "Алматы Су" Серик Шагиров на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

"Снижение тарифов осуществляется в соответствии с приказами №101-ОД и №102-ОД Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы", – пояснил он.

Новые тарифы для населения с октября 2025 года:

Холодное водоснабжение – 73,92 тенге за 1 м³

Услуги канализации – 45,86 тенге за 1 м³

Действовать новые тарифы будут до 31 декабря 2025 года.

Наряду с пересмотром тарифов изменяется и методика расчетов.

"Вместо ранее действовавшей и уже привычной для горожан системы, при которой счет делился на подгруппы в зависимости от объема потребления, с разными тарифами, теперь начисления будут производиться по единому тарифу независимо от объема потребления", – сообщил Шагиров.

Такой порядок тоже сохранится до конца текущего года. А с 1 января 2026 года планируется возвращение к прежней схеме с дифференцированными ставками в зависимости от потребления.

