#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
545.67
636.41
6.57
События

Алматинцам сообщили хорошую новость о тарифах на воду

Коммунальные услуги, квитанция, квитанции, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 17:43 Фото: Zakon.kz
С октября 2025 года жители Алматы начнут получать квитанции за услуги холодного водоснабжения и водоотведения по новым сниженным тарифам, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 октября рассказал директор по сбыту ГКП "Алматы Су" Серик Шагиров на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

"Снижение тарифов осуществляется в соответствии с приказами №101-ОД и №102-ОД Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы", – пояснил он.

Новые тарифы для населения с октября 2025 года:

  • Холодное водоснабжение – 73,92 тенге за 1 м³
  • Услуги канализации – 45,86 тенге за 1 м³

Действовать новые тарифы будут до 31 декабря 2025 года.

Наряду с пересмотром тарифов изменяется и методика расчетов.

"Вместо ранее действовавшей и уже привычной для горожан системы, при которой счет делился на подгруппы в зависимости от объема потребления, с разными тарифами, теперь начисления будут производиться по единому тарифу независимо от объема потребления", – сообщил Шагиров.

Такой порядок тоже сохранится до конца текущего года. А с 1 января 2026 года планируется возвращение к прежней схеме с дифференцированными ставками в зависимости от потребления.

16 сентября 2025 года казахстанцам прокомментировали появившуюся информацию о возможном повышении тарифов на электроэнергию в городе Алматы и Алматинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Алматы стартовала образовательная программа "Мы – твои друзья"
18:01, Сегодня
В Алматы стартовала образовательная программа "Мы – твои друзья"
От чего зависят тарифы на воду в Алматы
09:11, 19 февраля 2025
От чего зависят тарифы на воду в Алматы
В Алматы собираются повысить тариф на холодную воду
14:09, 31 января 2023
В Алматы собираются повысить тариф на холодную воду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: