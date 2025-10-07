Павел Дуров нарушил правила для туристов: комментарии нацпарка

Сегодня, 7 октября 2025 года, казахстанцы были весьма удивлены видео, которое опубликовал Павел Дуров. 40-летний основатель Telegram искупался в ледяных водах Кольсайского озера в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Администрация государственного национального природного парка "Көлсай көлдері" выступила с заявлением.

В нем отмечено, что купание на озерах Кольсай строго запрещено в соответствии с паспортом туристического маршрута.

"По данному факту руководством парка инициировано служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащий контроль закрепленного участка". Пресс-служба "Көлсай көлдері"

Материал по теме Павел Дуров удивил заплывом в запретном озере Казахстана

Отметим, что окунаться в холодную воду Дурову приходится не впервые. Бизнесмен известен своей закалкой и любовью к экстремальным условиям – ранее он уже делился видео, где купается в ледяной воде.

2 октября 2025 года Дуров, выступая на форуме, пошутил, что приехал в Казахстан не в поисках жены, а для того, чтобы поговорить об искусственном интеллекте.