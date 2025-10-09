#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
540.06
628.25
6.61
События

Павел Дуров показал, что нашел во время купания в Кольсае

Павел Дуров в озере Кольсай, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 16:22 Фото: Telegram/Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров 9 октября опубликовал еще одно видео купания в одном из Кольсайских озер в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На кадрах 40-летний миллиардер держит в руках предмет, похожий на железный прут.

"Обнаружил и устранил [точеную пику] железный прут на дне горного озера в Казахстане", – указано в подписи на видео.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 16:22
Когда задний план интереснее миллиардера: алматинец "украл кадр" у Павла Дурова

7 октября 2025 года Дуров поделился кадрами, как он окунулся в холодное Кольсайское озеро. Видео вызвало ажиотаж не только у его подписчиков, но и у ответственных за порядок на туробъектах Алматинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Пенсионный возраст в Казахстане: когда женщины и мужчины будут уходить на заслуженный отдых в 63 года
16:57, Сегодня
Пенсионный возраст в Казахстане: когда женщины и мужчины будут уходить на заслуженный отдых в 63 года
Павел Дуров нарушил правила для туристов: комментарии нацпарка
18:03, 07 октября 2025
Павел Дуров нарушил правила для туристов: комментарии нацпарка
Павел Дуров показал детскую фотографию своей старшей дочери
00:55, 05 октября 2024
Павел Дуров показал детскую фотографию своей старшей дочери
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: