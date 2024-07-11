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Законодательство РК

Афганца приговорили к более чем 15 годам заключения в Казахстане

Афганец приговорен к более чем 15 годам заключения в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 13:25 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента гражданину Афганистана вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Афганцу было предъявлено обвинение по:

  • ч. 4 ст. 286 УК РК ("Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено"),
  • п. 1, 3, 5 ч. 3 ст. 297 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").
"У подсудимого Х.М.П. смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны наличие у него на иждивении малолетних детей, чистосердечное раскаяние, отягчающим обстоятельством признан опасный рецидив преступлений. По итогам рассмотрения дела с учетом вышеприведенных обстоятельств Х.М.П. по ч. 4 ст. 286 УК РК и п. 1, 3, 5 ч. 3 ст. 297 УК РК ему окончательно назначено 15 лет 6 месяцев лишения свободы".Пресс-служба суда Шымкента

Судом установлено, что подсудимый в группе лиц по предварительному сговору с другими гражданами Афганистана незаконно переместил через государственную границу Казахстана на грузовом автотранспорте психотропное вещество метамфетамин в особо крупном размере (более 3 кг), растворив их в напитке. Его целью был сбыт психотропных веществ в России, но во время перевозки он был задержан сотрудниками ДКНБ по Шымкенту.

"Приговор не вступил в законную силу".Пресс-служба суда Шымкента

В марте 2024 года сообщалось, что афганцы по поддельным паспортам хотели попасть в Европу через Алматы.

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