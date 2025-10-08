С начала года в Алматы открыто 6 общежитий, до конца года ожидается еще 5

В Алматы с начала года введены в эксплуатацию 4 частных общежития и 2 общежития для вузов. До конца года планируется открытие еще 5 объектов.

Об этом в ходе пресс-конференции на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы сообщил заместитель акима Азамат Калдыбеков.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Для нас важно, чтобы студенты Алматы жили и учились в комфортных условиях. Мы поддерживаем инвесторов, создаем новые возможности для вузов и частных партнеров. Сегодня это не просто строительство, а вложение в будущее – в тех, кто завтра будет развивать наш город", – подчеркнул Калдыбеков.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С начала 2025 года в эксплуатацию введены шесть новых общежитий – четыре частных и два вузовских – общей вместимостью 1115 койко-мест. До конца года планируется завершить строительство и открыть еще пять объектов, рассчитанных на 4934 места.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для повышения заинтересованности бизнеса и ускорения реализации проектов увеличен размер государственного заказа на реконструкцию зданий под общежития национальных вузов Алматы – с 92 до 182 МРП за одно койко-место. Эта мера стала важным стимулом для инвесторов, что позволит ускорить темпы строительства и обеспечить студентов современным жильем.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Развитие инфраструктуры студенческих общежитий – часть системной работы по созданию города комфортного для жизни и обучения молодежи, где каждый студент может получать образование, развиваться и реализовывать свой потенциал.