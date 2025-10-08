#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
События

С начала года в Алматы открыто 6 общежитий, до конца года ожидается еще 5

студенты, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 17:24 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы с начала года введены в эксплуатацию 4 частных общежития и 2 общежития для вузов. До конца года планируется открытие еще 5 объектов.

Об этом в ходе пресс-конференции на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы сообщил заместитель акима Азамат Калдыбеков.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Для нас важно, чтобы студенты Алматы жили и учились в комфортных условиях. Мы поддерживаем инвесторов, создаем новые возможности для вузов и частных партнеров. Сегодня это не просто строительство, а вложение в будущее – в тех, кто завтра будет развивать наш город", – подчеркнул Калдыбеков.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С начала 2025 года в эксплуатацию введены шесть новых общежитий – четыре частных и два вузовских – общей вместимостью 1115 койко-мест. До конца года планируется завершить строительство и открыть еще пять объектов, рассчитанных на 4934 места.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для повышения заинтересованности бизнеса и ускорения реализации проектов увеличен размер государственного заказа на реконструкцию зданий под общежития национальных вузов Алматы – с 92 до 182 МРП за одно койко-место. Эта мера стала важным стимулом для инвесторов, что позволит ускорить темпы строительства и обеспечить студентов современным жильем.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Развитие инфраструктуры студенческих общежитий – часть системной работы по созданию города комфортного для жизни и обучения молодежи, где каждый студент может получать образование, развиваться и реализовывать свой потенциал.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Астане построят пять общежитий для студентов
11:33, 30 мая 2023
В Астане построят пять общежитий для студентов
Из-за нехватки общежитий в Алматы студентов расселят по хостелам
10:56, 12 августа 2023
Из-за нехватки общежитий в Алматы студентов расселят по хостелам
Три новых общежития для студентов открыли в Алматы
16:06, 24 августа 2024
Три новых общежития для студентов открыли в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: