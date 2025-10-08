#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
События

Воспитанников детского дома в Баганашыле временно переведут в другой центр на период ремонта

куда переедут воспитанники детдома в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 18:12 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Заместитель акима города Алматы Азамат Калдыбеков на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций рассказал о том, что планируется реконструкция здания центра, на период которой дети будут временно размещены в школе-интернате №1, сообщает Zakon.kz.

На сегодня в Центре поддержки детей №2, который расположен в микрорайоне Баганашыл, проживают 100 воспитанников, из них 13 дошкольников и 87 школьников. Ранее в СМИ обсуждался вопрос возможного перевода детей в область, однако было принято решение, что все воспитанники останутся в Алматы.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"В рамках поручения президента здание центра будет отремонтировано полностью. ТОО "Интегра" взяло на себя обязательство в рамках социальной ответственности бизнеса и готово приступить к переезду детей", – подчеркнул Азамат Калдыбеков.

Вопрос размещения детей находится на контроле Управления образования города. Руководитель управления Сайран Сайфеденов отметил, что разрабатывается проект документации ремонта со сносом и строительством нового объекта внутри данного участка.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"В настоящее время проработан вопрос переезда детей в интернат №1, который тоже находится в ведомстве Управления образования. Буквально две недели назад в данном интернате проживали более 90 детей из специализированного дома "Жанұя". В распоряжении детей будет почти 1100 кв. м, 18 комнат. В здании проведен текущий ремонт. К концу недели после выезда детей и освобождения помещения центра строительная компания приступит к ремонтным работам", – отметил Сайран Сайфеденов.

Сегодня в городе функционируют восемь специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, где обучаются 2668 учащихся (1794 – в интернатах, 874 – на надомном обучении). Кроме того, работают четыре организации, оказывающие помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этих учреждениях воспитываются 446 детей.

Также отмечено, что 20 сентября 2025 года в Алматы открылся новый специализированный комплекс "Жанұя", построенный за счет средств строительной компании BI Group в объеме 6 млрд тенге. Этот проект стал примером эффективного партнерства государства и бизнеса в решении социальных задач.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Досаев назначил себе нового заместителя
12:45, 01 июля 2024
Досаев назначил себе нового заместителя
Научный центр сейсмологии Алматы обновят: там не было ремонта с 1986 года
15:05, 23 мая 2024
Научный центр сейсмологии Алматы обновят: там не было ремонта с 1986 года
В Алматы в школы пойдут более 28 тысяч первоклассников
12:52, 23 августа 2024
В Алматы в школы пойдут более 28 тысяч первоклассников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: