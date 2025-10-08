Присвоение названий улицам помогает улучшить логистику и адресную систему Алматы

Заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков заявил о том, что в городе проводится системная работа по наименованию улиц, ранее не имевших названий, сообщает Zakon.kz.

Работа по обновлению городской топонимики направлена на сохранение исторической памяти, укрепление национальной идентичности и создание удобной адресной системы для жителей мегаполиса. Всего в Алматы дали названия 156 ранее безымянным улицам.

"В каждом районе выявляются улицы, создающие неудобства для жителей в вопросах адресации и регистрации. Мы формируем их перечень и направляем предложения в соответствующие инстанции. При присвоении названий преимущественно используются казахские топонимы – названия, отражающие природные и географические особенности местности, а также имена выдающихся исторических личностей. У нас есть республиканский список исторических деятелей, из которого отбираются уроженцы Алматы и люди, внесшие значительный вклад в развитие города", – отметил начальник отдела развития языков и ономастики Управления внутренней политики Бакыт Калымбет.

По его словам, эти предложения "рассматриваются местной ономастической комиссией, далее направляются в маслихат и в республиканскую ономастическую комиссию для принятия решений".

