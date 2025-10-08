#АЭС в Казахстане
Общество

Снег, заморозки до -6°С и дожди обрушатся на некоторые регионы Казахстана

снегопад, дорога, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 17:36 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 9 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, под влиянием поля повышенного давления на территории страны ожидается преимущественно погода без осадков.

"Лишь на северо-востоке и в горных районах юга Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. На юго-западе, юге, западе страны ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, в центре, юго-востоке страны в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, заморозки ожидаются:

  • в области Жетысу ожидаются заморозки до -1-6°С,
  • на севере, юге Алматинской области, на западе, севере, юге до -1-3°С,
  • в горных районах Жамбылской области до -1-3°С.

Также в ряде областей республики ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юге Костанайской области, на востоке области Улытау и на юге области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской области, на юге области Улытау.

От -3°С до +26°С: синоптики обновили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на три дня

Ранее синоптики предупредили, что снег и дожди надвигаются на два региона Казахстана. Где именно резко испортится погода с 9 по 11 октября 2025 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
