Снег, заморозки до -6°С и дожди обрушатся на некоторые регионы Казахстана

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 9 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, под влиянием поля повышенного давления на территории страны ожидается преимущественно погода без осадков.

"Лишь на северо-востоке и в горных районах юга Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. На юго-западе, юге, западе страны ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, в центре, юго-востоке страны в ночные и утренние часы – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, заморозки ожидаются:

в области Жетысу ожидаются заморозки до -1-6°С ,

, на севере, юге Алматинской области, на западе, севере, юге до -1-3°С ,

, в горных районах Жамбылской области до -1-3°С.

Также в ряде областей республики ожидается:

высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юге Костанайской области, на востоке области Улытау и на юге области Абай,

– в Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юге Костанайской области, на востоке области Улытау и на юге области Абай, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской области, на юге области Улытау.

