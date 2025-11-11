В Алматы перекрывают улицу Онгарсыновой на два дня

Движение по улице Ф.Онгарсыновой в Алматы перекроют на два дня. Об этом стало известно Zakon.kz из публикации Telegram-канала Almaty_Joly.

Так, в связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Ф.Онгарсыновой, вводятся временные ограничения движения:

"С 13:00 12 ноября до 23:00 13 ноября движение будет перекрыто на участке от улицы Монке би до проспекта Т. Рыскулова".

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Известно, что на ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей также настоятельно просят заранее планировать маршрут.

