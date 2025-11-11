#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
События

В Алматы перекрывают улицу Онгарсыновой на два дня

Дорога, дороги, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 17:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Движение по улице Ф.Онгарсыновой в Алматы перекроют на два дня. Об этом стало известно Zakon.kz из публикации Telegram-канала Almaty_Joly.

Так, в связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Ф.Онгарсыновой, вводятся временные ограничения движения:

"С 13:00 12 ноября до 23:00 13 ноября движение будет перекрыто на участке от улицы Монке би до проспекта Т. Рыскулова".

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Известно, что на ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей также настоятельно просят заранее планировать маршрут.

8 ноября 2025 года мы рассказывали, что акима Талгара оштрафовали на 39 тысяч тенге. Это произошло после проверки состояния улично-дорожной сети города в связи с поступающими обращениями граждан о несвоевременной очистке дорог от снега и наледи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Несколько дней в Алматы будут перекрывать улицу вдоль БАКа
14:13, 31 августа 2024
Несколько дней в Алматы будут перекрывать улицу вдоль БАКа
В Астане два дня будут перекрывать улицы
17:07, 28 мая 2025
В Астане два дня будут перекрывать улицы
Жителей Астаны предупредили о пробках на улице Алматы
10:24, 07 июня 2025
Жителей Астаны предупредили о пробках на улице Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: