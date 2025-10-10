В Аягозе вопрос приватизации социальных домов будет решен в рамках закона

В городе Аягоз 267 жилых домов были предоставлены социально уязвимым слоям населения – малообеспеченным гражданам, людям с ограниченными возможностями, а также многодетным и неполным семьям. Однако в текущем году возникли трудности, связанные с приватизацией этих домов, сообщает Zakon.kz.

По поручению акима области Берика Уали была создана областная рабочая группа для решения данного вопроса. Сегодня члены рабочей группы встретились с жителями района и подробно разъяснили меры, которые будут предприняты в рамках законодательства.

По словам начальника Управления по защите общественных интересов прокуратуры области Абай Мейиржана Калиаскарова, проблема возникла из-за отсутствия правового оформления земельных участков.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"В соответствии с требованиями Земельного кодекса право собственности на землю и право собственности на дом не могут быть разделены. В отношении земель под этими домами не были уплачены кадастровые платежи в пользу государства. Это нарушение допущено не самими жителями, а предпринимателями, которые строили и продавали данные дома", – пояснил Мейиржан Калиаскаров.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

По его словам, теперь предприниматели совместно с районным акиматом должны принять общее решение. Размер кадастрового платежа за каждый участок варьируется от 300 до 700 тыс. тенге.

"Если предприниматели не внесут оплату добровольно, уполномоченные органы обратятся в суд и взыщут сумму в принудительном порядке. Однако жителям не стоит беспокоиться – никто не будет выселяться из домов. Процесс приватизации будет урегулирован в течение одного-двух месяцев", – отметил Мейиржан Калиаскаров.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Жительница города Аягоз, многодетная мать Кумисхан Кыдырмолдина, обратилась к представителям власти с просьбой как можно скорее решить этот вопрос.

"Я участвовала в сегодняшнем собрании. Присутствовали представители прокуратуры, районного акимата и заместитель акима области. Все матери просят об одном – узаконить приватизацию домов и решить вопрос с землей. Сказали, что все решится к ноябрю, будем ждать", – сказала она.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Аким области Берик Уали поручил полностью решить этот вопрос до конца ноября. Рабочая группа в этот период приведет в порядок все обращения жителей и документацию в рамках законодательства.