#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.54
629.16
6.64
События

В Аягозе вопрос приватизации социальных домов будет решен в рамках закона

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 18:20 Фото: пресс-служба акимата области Абай
В городе Аягоз 267 жилых домов были предоставлены социально уязвимым слоям населения – малообеспеченным гражданам, людям с ограниченными возможностями, а также многодетным и неполным семьям. Однако в текущем году возникли трудности, связанные с приватизацией этих домов, сообщает Zakon.kz.

По поручению акима области Берика Уали была создана областная рабочая группа для решения данного вопроса. Сегодня члены рабочей группы встретились с жителями района и подробно разъяснили меры, которые будут предприняты в рамках законодательства.

По словам начальника Управления по защите общественных интересов прокуратуры области Абай Мейиржана Калиаскарова, проблема возникла из-за отсутствия правового оформления земельных участков.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"В соответствии с требованиями Земельного кодекса право собственности на землю и право собственности на дом не могут быть разделены. В отношении земель под этими домами не были уплачены кадастровые платежи в пользу государства. Это нарушение допущено не самими жителями, а предпринимателями, которые строили и продавали данные дома", – пояснил Мейиржан Калиаскаров.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

По его словам, теперь предприниматели совместно с районным акиматом должны принять общее решение. Размер кадастрового платежа за каждый участок варьируется от 300 до 700 тыс. тенге.

"Если предприниматели не внесут оплату добровольно, уполномоченные органы обратятся в суд и взыщут сумму в принудительном порядке. Однако жителям не стоит беспокоиться – никто не будет выселяться из домов. Процесс приватизации будет урегулирован в течение одного-двух месяцев", – отметил Мейиржан Калиаскаров.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Жительница города Аягоз, многодетная мать Кумисхан Кыдырмолдина, обратилась к представителям власти с просьбой как можно скорее решить этот вопрос.

"Я участвовала в сегодняшнем собрании. Присутствовали представители прокуратуры, районного акимата и заместитель акима области. Все матери просят об одном – узаконить приватизацию домов и решить вопрос с землей. Сказали, что все решится к ноябрю, будем ждать", – сказала она.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Аким области Берик Уали поручил полностью решить этот вопрос до конца ноября. Рабочая группа в этот период приведет в порядок все обращения жителей и документацию в рамках законодательства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Шымкенте строят 100 многоквартирных жилых домов за счет бюджета
10:58, 16 ноября 2023
В Шымкенте строят 100 многоквартирных жилых домов за счет бюджета
В Кокшетау 20 семей получили новые квартиры в преддверии Дня Республики
20:03, 24 октября 2024
В Кокшетау 20 семей получили новые квартиры в преддверии Дня Республики
Ключи от новых квартир получили 44 очередника в Уральске
02:40, 17 декабря 2024
Ключи от новых квартир получили 44 очередника в Уральске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: