События

Дождь со снегом и заморозки до -2°С: погода в Алматы на неделю

заморозки на почве, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 09:00 Фото: pixabay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящие дни. Согласно данным Гидрометцентра, на следующей неделе в южной столице ожидаются осадки, дождь со снегом. При этом в городе возможны заморозки, но дневная температура будет в пределах 11-18 градусов тепла.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Баян Канаева, в ближайшие дни в городе существенных осадков не предвидится. Но, предположительно, к 9-10 октября временами пойдет дождь.

"Кроме того, в горных районах близ Алматы на эти дни прогнозируются смешанные осадки – дождь с переходом в снег. В течение ближайшей недели будет небольшое повышение температуры воздуха: ночью от 0+5°C до +3+8°C, в дневные часы – от +10+15°C до +12+17°C".  Ведущий инженер-синоптик Баян Канаева

Специалист отметила, что лишь 6 октября в городе температура воздуха опустится ночью до 0+2 тепла, на почве ожидаются заморозки -2°С.

Прогноз погоды по Алматы на 4 – 10 октября 2025 года. 

4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +16+18°С.

5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

6 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, на почве заморозки -2°С, днем +11+13°С.

7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.

8-9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С.

10 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев, что в пяти областях республики в субботу, 4 октября, прогнозируются заморозки до -3°С.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
