Снег и +25°С: прогноз погоды в Алматы на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящие дни. Согласно данным Гидрометцентра, на следующей неделе в южной столице ожидаются осадки, возможно, со снегом. При этом в городе температура воздуха будет варьироваться в дневные часы от +19 до +25 градусов.

Как рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов РГП "Казгидромет" Алматы Даулет Кисебаев, в ближайшие трое суток в южной столице прогнозируется погода без осадков. Лишь в горных районах возможно выпадение дождя, а в высокогорной зоне может наблюдаться осадки в виде снега.

"23 и 24 сентября, в связи с прохождением фронтальных разделов, в городе пройдут дожди. 23 сентября возможно выпадение сильного дождя с грозой и порывистым ветром. 25 и 26 сентября осадков не ожидается. В предгорных и горных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Температура воздуха ночью будет в пределах +8+13 градусов тепла, а днем колебание температуры воздуха от +19+21 до +23+25 градусов тепла", – пояснил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев.

Согласно предварительному прогнозу на территории города Алматы прогнозируется следующая погода на ближайшие семь дней:

20 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С.

21 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

22 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

23 сентября: облачно, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +19+21°С.

24 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +20+22°С.

25-26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

Ранее синоптики предупредили алматинцев о возможном сильном дожде в ближайшее время. На основании информации "Казгидромет", 19 сентября в Алматы прогнозируется местами сильный дождь, в основном по городу – кратковременный.

В ДЧС Алматы дали рекомендации, чтобы избежать неприятностей во время непогоды.