Туман окутает Алматы, но потеплеет до +15°С: прогноз на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящие дни. Согласно данным Гидрометцентра, на следующей неделе в южной столице осадки будут кратковременными. При этом воздух в городе существенно прогреется – до +15°С.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Баян Канаевой, в выходные мегаполис окутает туман.

Туман – это совокупность взвешенных в воздухе капель воды и/или кристалликов льда, образующихся в результате охлаждения влажного воздуха, ухудшающих видимость в атмосфере до значений менее 1 км. Алматинцам нужно быть предельно внимательными.

"В течение ближайших пяти дней в Алматы ожидается антициклональный тип погоды: будет без существенных осадков, но 15-16 ноября в ночные и утренние часы возможен туман", – отметила синоптик.

При этом в течение недели температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +7°С, днем основной фон ожидается в пределах +10+15°С.

Прогноз погоды по Алматы на 15-21 ноября 2025 года.

15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +10+12°С.

16 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

17-19 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

20 ноября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.

21 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С.

