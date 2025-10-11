Премьера года: спектакль нобелевского лауреата поставили в Алматы

10 и 11 октября во Дворце школьников Алматы Государственный академический театр для детей и юношества имени Наталии Сац представит премьеру музыкально-поэтической драмы "Грамматика любви" по рассказам Ивана Бунина, сообщает Zakon.kz.

Этот международный проект станет первым аккордом в череде юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию главного детского театра страны. Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Автономной некоммерческой организации "Русские сезоны".

Фото: Театр имени Н. Сац

Данный проект станет важным шагом в укреплении межгосударственного сотрудничества в сфере культуры и искусства Казахстана и России.

В 2025 году исполняется 155 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953) – великого русского писателя, поэта, мыслителя, первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе. В спектакле "Грамматика любви" оживут рассказы великого русского писателя, воспоминания и стихи. На сцене прозвучат произведения Бунина: "Темные аллеи", "Натали", "Грамматика любви", "Степа", "Пароход Саратов" и другие.

Фото: Театр имени Н. Сац

"Грамматика любви" – это спектакль-исповедь о любви, обращенный к сердцу каждого. Это путешествие сквозь пространство и время, где герои встречаются и расстаются, ждут и прощают, вспоминают и теряют, чтобы вновь обрести себя в любви. Но особенно он важен для подростков, ведь рассказы Ивана Бунина входят в школьную программу, и знакомство с ними через сценическое воплощение помогает глубже почувствовать художественную красоту и смысл его произведений.

Фото: Театр имени Н. Сац

Постановку осуществила творческая команда театра: режиссер-постановщик и автор инсценировки Ирина Симонова, художник-постановщик Владимир Пономарев, художник по костюмам и гриму Александра Рычкова, композитор и звукорежиссер Илья Блинков, художник по свету Арсений Макаров, хореограф Кристина Золочевская, педагог по вокалу Марина Воронова, хормейстер Рената Касиманова.

Фото: Театр имени Н. Сац

В спектакле заняты ведущие актеры театра, среди которых Александр Шитов, Ольга Бобрик, Александр Красников, Галина Табала, Никита Коньшин, Кристина Богатырева, Мария Айткенова, Александр Русинович и другие.

Фото: Театр имени Н. Сац

Режиссер Ирина Симонова: "Для меня "Грамматика любви" – это не просто спектакль по произведениям Ивана Бунина, а эмоциональное путешествие через судьбы и времена. Мы постарались сохранить ту тонкую поэтическую интонацию, которой дышит его проза. Бунин воспринимает любовь, как силу, способную вдохновлять и разрушать, приносить свет и боль одновременно. Именно эта многогранность делает его слово столь актуальным и сегодня. Наш музыкальный и поэтический спектакль построен как поток воспоминаний и чувств. Это коллаж образов и историй, в которых каждый зритель сможет узнать себя: первую влюбленность, горечь утраты, радость встречи или мучительную нерешительность".

Фото: Театр имени Н. Сац

Автономная некоммерческая организация содействия концертной деятельности "Русские сезоны" – проект правительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации по представлению русской культуры за рубежом.

Фото: Театр имени Н. Сац

Миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок, просветительских проектов, лекций и мастер-классов.