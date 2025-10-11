Токаев поблагодарил молодежь за участие в общественной работе

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с активистами организации Jasyl El и поблагодарил молодежь за участие в общественной работе, сообщает Zakon.kz.

О встрече президента с молодыми активистами сообщила пресс-служба Акорды 11 октября 2025 года. Фото: Акорда "Хочу выразить вам всем благодарность. Это очень полезная работа, необходимая нашей стране и нашему народу, и пусть она будет успешной. Прежде всего, наши помыслы должны быть чистыми. Мы должны служить на благо Родины. Я поддерживаю деятельность организации Jasyl El. Ваша работа – пример для других молодых людей", – приводит пресс-служба слова президента. Фото: Акорда Также сегодня, 11 октября, Токаев принял участие в экологической акции в Ботаническом саду Астаны.

