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Законодательство РК

МЧС обратилось к казахстанцам из-за непогоды

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 20:10 Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 12 октября сделало заявление в связи с непогодой, которая разыгралась в ряде регионов страны, сообщает Zakon.kz.
"Согласно прогнозам РГП "Казгидромет" ожидается ухудшение погодных условий (понижение температуры воздуха, гололед, верховой снег). В этой связи в ряде регионов страны закрыты автодороги республиканского и областного значения, а также объявлены штормовые предупреждения", – говорится в заявлении.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
  • Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.

Ранее в Министерстве внутренних дел напомнили казахстанским участникам дорожного движения о правилах безопасного вождения во время плохих погодных условий. 

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