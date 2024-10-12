МЧС обратилось к казахстанцам из-за непогоды
Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 12 октября сделало заявление в связи с непогодой, которая разыгралась в ряде регионов страны, сообщает Zakon.kz.
"Согласно прогнозам РГП "Казгидромет" ожидается ухудшение погодных условий (понижение температуры воздуха, гололед, верховой снег). В этой связи в ряде регионов страны закрыты автодороги республиканского и областного значения, а также объявлены штормовые предупреждения", – говорится в заявлении.
МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:
- Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
- Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.
Ранее в Министерстве внутренних дел напомнили казахстанским участникам дорожного движения о правилах безопасного вождения во время плохих погодных условий.
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