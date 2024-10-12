МЧС обратилось к казахстанцам из-за непогоды

Фото: МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 12 октября сделало заявление в связи с непогодой, которая разыгралась в ряде регионов страны, сообщает Zakon.kz.

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