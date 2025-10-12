Дождь, снег и гололед: синоптики рассказали о погоде на 13 октября

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, под влиянием атмосферных фронтальных разделов по республике сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки в виде дождя и снега.

По РК прогнозируют усиление ветра. На западе, в центре, на востоке, юго-востоке страны прогнозируются туманы, на востоке, северо-востоке, в центре – гололед.

В горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки.

В Мангистауской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-востоке, западе Атырауской, на юге, севере, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге областей Жетысу, Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Актюбинской, на севере Алматинской области, на юге области Улытау и Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики предупреждают жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 12 октября.

