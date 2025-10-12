#АЭС в Казахстане
События

Дождь, снег и гололед: синоптики рассказали о погоде на 13 октября

тучи, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 15:41 Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, под влиянием атмосферных фронтальных разделов по республике сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки в виде дождя и снега.

По РК прогнозируют усиление ветра. На западе, в центре, на востоке, юго-востоке страны прогнозируются туманы, на востоке, северо-востоке, в центре – гололед.

В горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки.

В Мангистауской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-востоке, западе Атырауской, на юге, севере, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге областей Жетысу, Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Актюбинской, на севере Алматинской области, на юге области Улытау и Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики предупреждают жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 12 октября.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
