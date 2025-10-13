Акан Рахметуллин освобожден от должности первого замминистра иностранных дел

13 октября 2025 года президент освободил Акана Рахметуллина от должности первого замминистра иностранных дел, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда. "Распоряжением главы государства Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", – сказано в сообщении. Акан Рахметуллин занимал эту должность с мая 2024 года. Другим распоряжением главы государства первым заместителем министра иностранных дел назначен Ержан Ашикбаев.

