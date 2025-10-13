#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
539.06
623.75
6.63
События

Акан Рахметуллин освобожден от должности первого замминистра иностранных дел

Акан Рахметуллин, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 09:01 Фото: gov.kz
13 октября 2025 года президент освободил Акана Рахметуллина от должности первого замминистра иностранных дел, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Распоряжением главы государства Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Акан Рахметуллин занимал эту должность с мая 2024 года.

Другим распоряжением главы государства первым заместителем министра иностранных дел назначен Ержан Ашикбаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Ержан Ашикбаев стал первым заместителем министра иностранных дел
09:02, Сегодня
Ержан Ашикбаев стал первым заместителем министра иностранных дел
Акан Рахметуллин стал первым замглавы МИД
17:05, 16 мая 2024
Акан Рахметуллин стал первым замглавы МИД
Алмас Айдаров освобожден от должности замминистра иностранных дел РК
15:01, 25 августа 2023
Алмас Айдаров освобожден от должности замминистра иностранных дел РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: