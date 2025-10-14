#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
События

В Алмалинском районе Алматы обновляют еще одну зеленую зону отдыха

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 12:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алмалинском районе Алматы стартует благоустройство еще одной уютной зоны отдыха для горожан. Работы пройдут вдоль улицы Розыбакиева, на пересечении ул. Розыбакиева/Толе би, сообщает Zakon.kz.

На этой неделе аким района встретился с жителями домов на пересечении улиц Розыбакиева и Толе би и обсудил предстоящие работы. Напомним, в прошлом году вместе с жителями в рамках проекта "Бюджет народного участия" был создан новый сквер на месте бывшего стихийного рынка.

Он расположен вдоль улицы Розыбакиева (пересечении ул. Розыбакиева и ул. Дуйсенова) и сразу стал любимым местом отдыха для жителей района.

Рядом, чуть выше по улице, ближе к ул. Толе би, находится еще один сквер – он не обновлялся почти десять лет, с 2016 года. По многочисленным обращениям жителей в этом году начинается его обновление в рамках текущего ремонта.

Что запланировано:

  • установка современного освещения в едином стиле с соседним сквером (замена кабеля, установка новых опор освещения);
  • озеленение территории: посадка газона, кустарников, крупномерных деревьев, устройство автополива и капельного орошения;
  • благоустройство зоны отдыха и спортивной площадки: тренажеры, качели, перголы, скамейки и урны.

В результате обновления два соседних участка – прошлогодний сквер и зона, которая благоустраивается сейчас, – образуют единую зеленую территорию отдыха. Уже к концу ноября жители близлежащих домов смогут гулять, заниматься спортом и проводить время на просторной, благоустроенной зеленой зоне вдоль западной стороны улицы Розыбакиева – от Толе би до Дуйсенова.

Акимат Алмалинского района продолжает последовательно развивать городскую среду, делая район более зеленым, комфортным и удобным для всех жителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Новая зона отдыха появилась в Алматы
15:34, 03 января 2024
Новая зона отдыха появилась в Алматы
Одна из центральных улиц Алматы станет частично недоступной
15:04, 12 августа 2025
Одна из центральных улиц Алматы станет частично недоступной
В Алмалинском районе Алматы заработают платные парковки
11:08, 10 декабря 2023
В Алмалинском районе Алматы заработают платные парковки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: