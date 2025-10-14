В Алмалинском районе Алматы обновляют еще одну зеленую зону отдыха

В Алмалинском районе Алматы стартует благоустройство еще одной уютной зоны отдыха для горожан. Работы пройдут вдоль улицы Розыбакиева, на пересечении ул. Розыбакиева/Толе би, сообщает Zakon.kz.

На этой неделе аким района встретился с жителями домов на пересечении улиц Розыбакиева и Толе би и обсудил предстоящие работы. Напомним, в прошлом году вместе с жителями в рамках проекта "Бюджет народного участия" был создан новый сквер на месте бывшего стихийного рынка.

Он расположен вдоль улицы Розыбакиева (пересечении ул. Розыбакиева и ул. Дуйсенова) и сразу стал любимым местом отдыха для жителей района.

Рядом, чуть выше по улице, ближе к ул. Толе би, находится еще один сквер – он не обновлялся почти десять лет, с 2016 года. По многочисленным обращениям жителей в этом году начинается его обновление в рамках текущего ремонта.

Что запланировано:

установка современного освещения в едином стиле с соседним сквером (замена кабеля, установка новых опор освещения);

озеленение территории: посадка газона, кустарников, крупномерных деревьев, устройство автополива и капельного орошения;

благоустройство зоны отдыха и спортивной площадки: тренажеры, качели, перголы, скамейки и урны.

В результате обновления два соседних участка – прошлогодний сквер и зона, которая благоустраивается сейчас, – образуют единую зеленую территорию отдыха. Уже к концу ноября жители близлежащих домов смогут гулять, заниматься спортом и проводить время на просторной, благоустроенной зеленой зоне вдоль западной стороны улицы Розыбакиева – от Толе би до Дуйсенова.

Акимат Алмалинского района продолжает последовательно развивать городскую среду, делая район более зеленым, комфортным и удобным для всех жителей.