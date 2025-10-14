Токаев о парламентской реформе: Изменения затронут около 40 статей Основного закона

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании рабочей группы по парламентской реформе, заявил, что изменения затронут около 40 статей Основного закона, сообщает Zakon.kz.

Токаев подчеркнул, что Парламент является ключевым элементом политической системы страны.

"Поэтому, прежде всего, потребуется внести ряд поправок в Конституцию. Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции". Касым-Жомарт Токаев

Очевидно, что выполнить весь этот объем работы, по словам президента, одномоментно невозможно.

"Требуется тщательная подготовка". Касым-Жомарт Токаев

Так, продолжил глава государства, намеченная реформа Парламента укладывается в саму логику поэтапной масштабной политической модернизации.

"Во-первых, все реформы мы проводим строго на основе эволюционного подхода, с учетом актуальных запросов граждан, нашей специфики и фундаментальных интересов страны. Намеченная реформа Парламента укладывается в саму логику поэтапной масштабной политической модернизации. Как вы помните, в рамках четырех пакетов политических реформ были закреплены нормы о парламентской оппозиции, которые в числе прочего гарантировали партиям меньшинства пост председателя одного из постоянных комитетов Мажилиса и право инициировать парламентские слушания". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, уточнил Токаев, был снижен избирательный порог для прохождения партий в Парламент.

"Затем благодаря конституционной реформе 2022 года мы значительно расширили полномочия Мажилиса, в частности, сегодня законы принимает Мажилис, а Сенат – одобряет их. Это были первые шаги. Теперь, с учетом возросшего за последние годы уровня политической культуры в обществе, мы последовательно и продуманно начинаем переход к однопалатному Парламенту". Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме Напрямую затрагивает судьбу страны – президент о Парламентской реформе

8 сентября 2025 года в рамках Послания народу Касым-Жомарт Токаев предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным и упразднить Сенат. Эта реформа высшей представительной власти, по его словам, станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.

Уже 8 октября Токаев подписал распоряжение "О Рабочей группе по Парламентской реформе".