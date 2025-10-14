Токаев о парламентской реформе: Изменения затронут около 40 статей Основного закона
Токаев подчеркнул, что Парламент является ключевым элементом политической системы страны.
"Поэтому, прежде всего, потребуется внести ряд поправок в Конституцию. Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции".Касым-Жомарт Токаев
Очевидно, что выполнить весь этот объем работы, по словам президента, одномоментно невозможно.
"Требуется тщательная подготовка".Касым-Жомарт Токаев
Так, продолжил глава государства, намеченная реформа Парламента укладывается в саму логику поэтапной масштабной политической модернизации.
"Во-первых, все реформы мы проводим строго на основе эволюционного подхода, с учетом актуальных запросов граждан, нашей специфики и фундаментальных интересов страны. Намеченная реформа Парламента укладывается в саму логику поэтапной масштабной политической модернизации. Как вы помните, в рамках четырех пакетов политических реформ были закреплены нормы о парламентской оппозиции, которые в числе прочего гарантировали партиям меньшинства пост председателя одного из постоянных комитетов Мажилиса и право инициировать парламентские слушания".Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, уточнил Токаев, был снижен избирательный порог для прохождения партий в Парламент.
"Затем благодаря конституционной реформе 2022 года мы значительно расширили полномочия Мажилиса, в частности, сегодня законы принимает Мажилис, а Сенат – одобряет их. Это были первые шаги. Теперь, с учетом возросшего за последние годы уровня политической культуры в обществе, мы последовательно и продуманно начинаем переход к однопалатному Парламенту".Касым-Жомарт Токаев
8 сентября 2025 года в рамках Послания народу Касым-Жомарт Токаев предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным и упразднить Сенат. Эта реформа высшей представительной власти, по его словам, станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.
Уже 8 октября Токаев подписал распоряжение "О Рабочей группе по Парламентской реформе".