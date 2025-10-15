#АЭС в Казахстане
События

Почти 17 млн долларов в крипте арестовали в Казахстане: что с ними не так

доллары, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 09:25 Фото: pixabay
130 незаконных криптообменников, используемых преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, ликвидировали в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 15 октября 2025 года, по итогам проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT (стейблкоин, обеспеченный фиатными средствами и предназначенный для поддержания стоимости на уровне 1 доллара США. – Прим. ред.).

В АФМ рассказали, как работает этот механизм:

"Владельцы "наркошопов" и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов)".

Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

АФМ просит ответственно подходить при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства.

Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.

Казахстанцам напомнили, что участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.

24 сентября сообщалось, что в Казахстане выявили сервис-обменник, который пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
