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События

Каких областей Казахстана коснулось штормовое предупреждение

штормовое предупреждение объявили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 20:05 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 15 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В районе Алакольских озер области Жетысу днем ожидается ветер юго-западный, порывы временами 30 м/с и более. В горных районах области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем временами гроза. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем временами гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге области ожидается туман. Днем на востоке, юге области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса. В Петропавловске ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северный, северо-западный 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), днем на севере, юге, востоке гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на востоке области порывы 15 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса. В Актобе ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на западе, севере, востоке области гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на востоке области порывы 15 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус. В Караганде днем ожидается гроза.

Днем на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с. В Жезказгане днем ожидается гроза.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на востоке, юге области гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северный, северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 3 градуса. В Костанае ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ночью заморозки 1-3 градуса.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, в центре области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В области Абай ночью на западе, севере ожидаются осадки (дождь, снег), временами сильные осадки (дождь, снег), днем на западе, севере области дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-западный, ночью на востоке, в центре области, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на востоке области заморозки 3 градуса, днем до 12-17 тепла.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег), временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, на юге, востоке области 15-20 м/с. Понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на востоке области заморозки 3 градуса, днем до 12-17, на востоке области 7 тепла.

Ранее сообщалось, что снег, дожди с грозами, заморозки и сильный ветер вновь нагрянут в Казахстан.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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