В Алматы восстановили лестницы по семи адресам
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Медеуском районе Алматы завершены работы по обновлению лестниц, ведущих к жилым домам и прогулочным зонам, сообщает Zakon.kz.
Работы проведены по просьбам жителей, которые обратились в районный акимат с предложениями по благоустройству.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В рамках проекта обновлены лестницы по следующим адресам: Терренкур – 36 м, ул. Тәттімбет – 34 м, ул. Коккинаки – 36,6 м, ул. Розы Баглановой – 39,5 м, ул. Шухова – 104 м, пр. аль-Фараби – угол ул. Луганского – 30 м, вдоль речки Есентай – угол ул. Ахмедиярова – 5 м.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Старые, изношенные конструкции демонтировали, укрепили основание и установили новые прочные ступени с противоскользящим покрытием.
Как отметили в акимате Медеуского района, теперь подъемы и спуски стали безопаснее и удобнее как для жителей, так и для гостей мегаполиса.
