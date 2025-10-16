#АЭС в Казахстане
События

В Алматы восстановили лестницы по семи адресам

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 13:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Медеуском районе Алматы завершены работы по обновлению лестниц, ведущих к жилым домам и прогулочным зонам, сообщает Zakon.kz.

Работы проведены по просьбам жителей, которые обратились в районный акимат с предложениями по благоустройству.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках проекта обновлены лестницы по следующим адресам: Терренкур – 36 м, ул. Тәттімбет – 34 м, ул. Коккинаки – 36,6 м, ул. Розы Баглановой – 39,5 м, ул. Шухова – 104 м, пр. аль-Фараби – угол ул. Луганского – 30 м, вдоль речки Есентай – угол ул. Ахмедиярова – 5 м.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Старые, изношенные конструкции демонтировали, укрепили основание и установили новые прочные ступени с противоскользящим покрытием.

Как отметили в акимате Медеуского района, теперь подъемы и спуски стали безопаснее и удобнее как для жителей, так и для гостей мегаполиса.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
