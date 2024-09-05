"КазАвтоЖол" завершил реконструкцию дороги республиканского значения "Обход станции Шамалган"

5 сентября 2024 года в рамках реализации Послания главы государства национальная компания "КазАвтоЖол" завершила дорожно-строительные работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Обход станции Шамалган" протяженностью 6 км (км 0-6) и официально открыла движение.

Данная автодорога является четырехполосной и относится к I-б технической категории.

"Как сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: "Качественные дороги должны стать общенациональной задачей. Без них, качественных дорог, ни о каком прогрессе нашей страны не может быть и речи". Соответственно, с нашей стороны во исполнение поручений главы государства проводятся масштабные работы. Строительство данной объездной дороги длилось около четырех лет, длина составляет 6 км, стоимость – 25 млрд тенге. Этот проект имеет огромное значение для всего региона, ведь он позволит значительно разгрузить транспортный поток, сократить время в пути для жителей близлежащих населенных пунктов и повысить уровень безопасности дорожного движения. Также способствует увеличению транзита через нашу страну. Данная дорога окажет положительное влияние на развитие не только данного района, но и области в целом". Аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Этот участок протяженностью 6 км является важной частью транспортного коридора "Центр-Юг" (Астана-Караганда-Балхаш-Алматы), который играет ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры страны.

В ходе реконструкции выполнен полный комплекс работ: возведение земляного полотна, строительство искусственных сооружений, таких как эстакада через железнодорожные пути, путепровод, две транспортные развязки, водоотводные трубы. На всем протяжении участка уложен асфальтобетон верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Также завершены отделочные работы: установлены системы освещения, водоотвода, дорожные знаки, барьерные ограждения и нанесена разметка. Проведены укрепительные работы и средний ремонт существующих участков дороги.

С начала 2024 года активно велась заготовка дорожно-строительных материалов, включая щебень, песок, железобетонные конструкции, барьерные и перильные ограждения, дорожные знаки и элементы освещения. Эти усилия позволили завершить работы в запланированные сроки и обеспечить своевременное открытие дороги для транзитного движения.

Для реализации проекта была мобилизована 81 единица техники и привлечены 256 специалистов.

Кроме того, 5 сентября 2024 года открыто движение на участке реконструированной автодороги Кандыагаш – Макат в Актюбинской области протяженностью 66 км, а также на 8 участках среднего ремонта общей длиной 123 км.

До 15 сентября 2024 года планируется открыть еще 244 км автодорог: 164 км в Карагандинской области (участки трассы от Караганды до Балхаша), 62 км в Жамбылской области (от поселка Бурылбайтал до Аксуека) и 18 км в Актюбинской области (обход поселка Кандыагаш).

В рамках строительства и реконструкции дорог в 2024 году охвачено 3,1 тыс. км республиканских автодорог, из которых 1,5 тыс. км будет завершено до конца года.