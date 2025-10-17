#АЭС в Казахстане
События

Температура в Алматы повысится до 21°С: прогноз погоды на неделю

погода осенью в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 17:57 Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на будущую неделю. Согласно данным синоптиков, в выходные возможен дождь, как и в ближайший понедельник. Но следом прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до 20 градусов.

Как рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов РГП "Казгидромет" Алматы Даулет Кисебаев, в ближайшую неделю, с 18 по 24 октября, в городе ожидается хорошая погода, преимущественно без осадков.

"Лишь днем 19, ночью 20 октября в связи прохождением атмосферных фронтов возможно выпадение небольших кратковременных дождей. А также в ночные часы 20 октября в нижней части горных районов возможно формирование тумана. Ветер будет постепенно меняться с юго-восточного на юго-западный, температура воздуха ночью будет колебаться от +4+6 градусов до +7+9 градусов тепла. Дневной фон температур сначала понизится к понедельнику, а потом до конца недели в дневные часы ожидается постепенное повышение температуры воздуха до +19+21 градуса тепла".Даулет Кисебаев

По словам синоптика, это будет обусловлено тем, что в конце следующей недели на территорию республики будут поступать теплые воздушные массы из района в Центральной Азии и Ближнего Востока.

"Благодаря юго-западным потокам прогнозируются дневной прогрев и повышение температуры воздуха до 21 градуса", – добавил представитель "Гидрометцентра".

18 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

19 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.

20 октября: переменная облачность, ночью дождь, туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.

21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.

23-24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +19+21°С.

Ранее синоптики рассказали, какими в Казахстане будут осень и зима. В ноябре 2025 года на большей части Казахстана прогнозируются осадки преимущественно в виде снега. 

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
