Дождь, снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде на 5 октября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 5 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части Казахстана сохранится погода без осадков.

На севере, востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Также по республике прогнозируют усиление ветра, туман, на юге, юго-западе – пыльную бурю, на востоке – гололед.

На западе, севере, в горных районах Жамбылской, на севере, юге Алматинской области, на севере, в центре области Жетысу ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на юге Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, юге, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской области, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

