#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
547.57
642.63
6.68
События

Дождь, снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде на 5 октября

лист, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 14:54 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 5 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части Казахстана сохранится погода без осадков.

На севере, востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Также по республике прогнозируют усиление ветра, туман, на юге, юго-западе – пыльную бурю, на востоке – гололед.

На западе, севере, в горных районах Жамбылской, на севере, юге Алматинской области, на севере, в центре области Жетысу ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на юге Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, юге, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской области, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики представили прогноз погоды в Алматы на неделю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу
19:48, 03 октября 2025
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу
Пять областей Казахстана 4 октября ждут заморозки до -3°С
17:11, 03 октября 2025
Пять областей Казахстана 4 октября ждут заморозки до -3°С
Туман, заморозки до -3, снег и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
20:02, 02 октября 2025
Туман, заморозки до -3, снег и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: