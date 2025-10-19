#АЭС в Казахстане
События

Усиление ветра, дождь и снег: синоптики рассказали о погоде на 20 октября

снег осенью, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 15:31 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 20 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник на западе страны пройдут дожди, на севере и востоке – осадки в виде дождя и снега. Также небольшие осадки прогнозируют в горных районах юга и юго-востока.

На остальной территории страны обещают погоду без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на севере, в горных районах юго-востока – туман.

Ночью на севере, в горных районах Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областей прогнозируют заморозки.

В Мангистауской, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики обратились к жителям Алматы и еще двух городов.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
