Дождь, снег и гололед: синоптики рассказали о погоде на 2 ноября

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана пройдут осадки (дождь, снег), днем на северо-западе страны – сильные осадки (дождь, снег).

Погоду без осадков обещают только на юго-востоке страны.

По республике прогнозируется туман, усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке РК – гололедные явления.

На востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на севере, в центре Кызылординской, на западе, севере области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на юге, западе, в пустынных районах Туркестанской, на западе, севере Жамбылской, на севере Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

