Дождь, снег и усиление ветра: синоптики рассказали о погоде на 12 октября

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 12 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в РК сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки в виде дождя и снега. По стране также ожидается усиление ветра.

На западе, в центре, на востоке, юго-востоке страны прогнозируют туман, на востоке, северо-востоке – гололед.

В горных районах Жамбылской области, а также ночью в области Жетысу прогнозируют заморозки 1-6 градусов.

В Мангистауской, на севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке, западе Атырауской, на юге, севере, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге областей Жетысу, Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской области, на юге области Улытау и Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

