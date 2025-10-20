В Казахстане возобновят льготную ипотеку "Әскери баспана"

В пресс-службе Министерства обороны Казахстана подвели итоги встречи главы ведомства генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова с председателем правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимовой, сообщает Zakon.kz.

Известно, что стороны обсудили вопросы обеспечения военнослужащих жильем и возобновления программы льготного ипотечного кредитования "Әскери баспана".

Так, Косанов заявил, что социальное благополучие личного состава является одним из приоритетных направлений деятельности оборонного ведомства.

Фото: gov.kz

Также в ходе встречи министр обратил внимание на новые требования, размещенные на сайте Baspana.kz, которые создают дополнительные трудности для военнослужащих при оформлении арендного жилья.

Отдельным пунктом обсуждения стало возобновление программы "Әскери баспана". Даурен Косанов предложил рассмотреть возможность снижения первоначального взноса и процентной ставки по кредитам.

"Для военнослужащих важно иметь реальный доступ к льготным ипотечным займам. Сейчас таких условий нет, а рост цен на жилье делает накопление первоначального взноса практически невозможным". Даурен Косанов

В продолжении министр отметил, что более 15 тысяч семей военнослужащих уже улучшили свои жилищные условия благодаря системе жилищных выплат и программам ипотечного кредитования, включая "Әскери баспана".

Фото: gov.kz

Он также предложил вернуть возможность приобретать жилье на вторичном рынке, как это было ранее, подчеркнув, что многие военнослужащие предпочитают квартиры с ремонтом и развитой инфраструктурой поблизости от места службы.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу по решению актуальных жилищных вопросов военнослужащих.