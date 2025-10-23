#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
#Интересное
Общество

В Минтруда озвучили актуальный размер пенсий в Казахстане

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 09:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана озвучили интересную статистику. Так, в ведомстве рассказали о том, сколько в стране проживает пенсионеров и какие выплаты они получают, сообщает Zakon.kz.

По данным МТСЗН, по состоянию на 1 октября 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 510 тыс. человек.

"С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 158,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 1 трлн 22,1 млрд тенге, солидарной пенсии – 2 трлн 136 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

Стоит уточнить, средний размер совокупной пенсии, выплачиваемой из республиканского бюджета, на 1 октября 2025 года составил 142 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 249 тенге, базовой пенсии – 47 561 тенге.

Также в ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Далее идет подробное пояснение.

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума.

При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110% от прожиточного минимума.

"Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц", – добавили в пресс-службе.

Еще один интересный момент: размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 09:17
1 октября – День пожилых: как и чем помогают пенсионерам в Казахстане

В сентябре 2025 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказывала, что изменения в пенсионной системе Казахстана подготовят к концу года.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
