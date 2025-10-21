Покупки клиентов Евразийского банка стали яблонями в Астане

Во дворе столичной школы №106 высажена необычная пурпурная аллея из 100 саженцев яблони Недзвецкого – редкого вида, занесенного в Красную книгу Казахстана.

Половина этих деревьев – 50 яблонь была посажена благодаря клиентам Евразийского банка, которые просто пользовались Экокартой банка в повседневной жизни.

Каждая покупка – от утреннего кофе до похода в ветклинику – приносила бонусы, которые автоматически направлялись в экологический фонд "Устойчивое развитие Земли". За несколько месяцев набралась необходимая сумма – этих средств хватило для покупки 50 саженцев для школы. Банк решил удвоить результат: посадил еще 50 деревьев за свой счет.

"Это зримый пример, как финансовые инструменты могут напрямую влиять на экологию, – говорит Лимара Жаксыбаева, заместитель директора филиала Евразийского банка в Астане, – Наши клиенты не просто копят бонусы, – они закладывают зеленое будущее. Пока Экокартой пользуются чуть более 800 клиентов. Но представьте, что будет, если к ним присоединится еще тысяча? Сегодня это 100 яблонь в Астане, завтра – новые парки в других регионах страны".

В посадке активно принимали участие сотрудники фонда Земли "Устойчивое развитие" и движения "Амбассадоры Земли", а также сами ученики школы. Для ребят это был ценный опыт участия в важном экологическом проекте.

"Именно так выглядит современная экологическая ответственность – от виртуального кешбека по эко-карте к появлению реальных деревьев. Средства, поступающие в наш фонд из Евразийского банка, мы направляем на конкретные проекты озеленения – высадку деревьев в парках, скверах, школах Астаны. Это реальный, измеримый результат, который меняет городскую среду". Алан Бесен, председатель МОО Фонд Земли "Устойчивое развитие"

Весной банк планирует новый этап посадки – и количество деревьев напрямую зависит от активности держателей карты. Чем больше покупок – тем больше деревьев появляется в казахстанских городах.

Как это работает:

С каждой покупки по Экокарте 1% бонус автоматически направляется на проекты по озеленению и переработке отходов.

Средства распределяются между Фондом "Устойчивое развитие Земли" и общественным объединением Eco Network.

Сама карта изготовлена из переработанного пластика и подлежит повторной переработке.

Если вы поддерживаете идею озеленения и хотите, чтобы ваши ежедневные покупки превращались в ваши живые деревья, присоединяйтесь:

Закажите Экокарту в приложении банка – доставка и первый год обслуживания бесплатно.

Примите участие в посадке весной 2025 – регистрация на сайте банка.

Платите удобно через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Фото: Евразийский банк

При этом Экокарта – это не только поддержка экологических проектов. В знак благодарности за осознанный выбор Евразийский банк с 18 июня по 31 декабря 2025 года проводит акцию "Бонусы по Экокарте". Держатели карты получают 5% бонусов за покупки в категориях, связанных с заботой о природе и питомцах: товары для сада и огорода, ветеринарные услуги и зоомагазины. Подробнее по ссылке.

Евразийский банк – участник глобальной программы Mastercard "Коалиция "Priceless Planet" (Бесценная планета), цель которой – высадить 100 миллионов деревьев для снижения климатического воздействия. Казахстан объявил о планах достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

В прошлом году Евразийский банк вместе с клиентами высадил 500 деревьев в Алматы, Астане и других городах при поддержке Фонда развития Земли, экодвижения "Алма Қала" и местных акиматов. Весной 2024 года в парке петроглифов "Арқалан" появились ивы и тамариксы.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Партнерский материал