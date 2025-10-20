#АЭС в Казахстане
События

Медицина области Ұлытау выходит на новый уровень

врачи, операция, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 16:42 Фото: ТОО Корпорация "Казахмыс"
При поддержке Министерства здравоохранения Казахстана, фонда социального медицинского страхования и ТОО "Корпорация Казахмыс" в медицинском центре "Жезказган" впервые в истории начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь (ВТМП).

В рамках программы успешно проведены операции по имплантации кардиовертера-дефибриллятора пяти пациентам. Данные вмешательства направлены на предотвращение внезапной остановки сердца и проводились жителям региона Ұлытау абсолютно бесплатно в рамках системы ОСМС.

Ранее для получения высокотехнологичной медицинской помощи пациентам приходилось ехать в Астану или другие крупные центры страны. Теперь же кардиохирургическая помощь стала доступна прямо в регионе, что значительно расширяет возможности жителей Ұлытау получать качественное лечение без дополнительных затрат и длительных поездок.

Особо важно подчеркнуть, что этот успех стал возможен благодаря инициативе Корпорации "Казахмыс" и использованию ее современной материально-технической базы.

Цель вмешательства – профилактика фибрилляции желудочков и внезапной сердечной смерти (как первичная, так и вторичная). В дальнейшем планируется расширение данного направления: все подобные операции будут выполняться в рамках системы ОСМС и останутся доступными каждому застрахованному пациенту.

"Это событие – новый этап развития медицины региона Ұлытау и значительное достижение в сфере кардиохирургии Казахстана!"Куратор проекта, Омирбек Муздарович Нуралинов, заведующий отделением интервенционной аритмологии UMC Heart Center

Фото: ТОО Корпорация "Казахмыс"

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
