События

Выдерживает температуру +1000°С: уникальный противостоящий огню материал создал казахстанский школьник

ученик школы-лицея №1 Костаная Никита Белашов, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 12:02 Фото: пресс-служба Управления образования акимата Костанайской области
Костанайский школьник создал уникальный противостоящий огню материал "Старлайт", который может спасать жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 октября 2025 года, рассказали в пресс-службе Управления образования акимата Костанайской области:

"Ученик школы-лицея №1 Костаная Никита Белашов и учитель физики Дмитрий Александрович Судоргин создали материал "Старлайт", способный противостоять пагубному воздействию огня. "Старлайт" – материал, выдерживающий колоссальные температуры, может найти применение во многих сферах жизни человека".

Как отметил школьник, огонь – это разрушительная стихия, способная унести множество жизней.

"Старлайт" может помочь в решении этой проблемы. Если создать пластины из этого материала и обшить ими форму и технику пожарных, это уменьшит риски смерти и получения ожогов и выхода из стоя техники от перегрева", – рассказал Никита Белашов.

Фото: пресс-служба Управления образования акимата Костанайской области

В ходе исследования с составом проведено множество испытаний. Пластина толщиной в полсантиметра способна выдерживать прямую струю огня температурой +1000°С и поддерживать в таких условиях приемлемую для жизни температуру с обратной стороны в течение двух минут.

"Исследования в этой области имеют большое перспективы и возможности применения в жизни человека. Мы не остановимся на достигнутом и будем продолжать совершенствовать материал!"Никита Белашов

Фото: пресс-служба Управления образования акимата Костанайской области

Отмечается, что Никита со своей работой занял 2 место на республиканском конкурсе научных проектов, а также успешно выступил на 1 молодежном форуме юных исследователей в Национальной Академии Наук Казахстана.

"После этого "Старлайтом" заинтересовались исследователи из других областей и уже применяют материал как теплоизолятор в своих проектах".Пресс-служба Управления образования акимата Костанайской области

Ранее мы писали о школьнике из области Абай, который удивил казахстанцев необычным увлечением.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
