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В Алматы произошел пожар на территории шиномонтажного сервиса

Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 21:14 Фото: Zakon.kz
Пожарные 13 октября ликвидировали возгорание в микрорайоне Айнабулак-3 Жетысуского района Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации городского ДЧС, сообщение о пожаре поступило в 20:11. На месте происшествия через семь минут было установлено, что огнем охвачено помещение шиномонтажного сервиса с распространением на кровлю гаража. Площадь возгорания составила 110 квадратных метров.

Для тушения пожара были оперативно задействованы пожарные стволы, а автоцистерны подключены к гидранту на расстоянии 50 метров. Спасатели эвакуировали два газовых баллона объемом по 10 литров, что предотвратило возможный взрыв.

Локализация пожара была достигнута в 20:38, полная ликвидация – в 20:50. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о другом пожаре. Ресторан загорелся в центре правобережья Астаны. 

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