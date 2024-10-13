В Алматы произошел пожар на территории шиномонтажного сервиса

Пожарные 13 октября ликвидировали возгорание в микрорайоне Айнабулак-3 Жетысуского района Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации городского ДЧС, сообщение о пожаре поступило в 20:11. На месте происшествия через семь минут было установлено, что огнем охвачено помещение шиномонтажного сервиса с распространением на кровлю гаража. Площадь возгорания составила 110 квадратных метров.

Для тушения пожара были оперативно задействованы пожарные стволы, а автоцистерны подключены к гидранту на расстоянии 50 метров. Спасатели эвакуировали два газовых баллона объемом по 10 литров, что предотвратило возможный взрыв.

Локализация пожара была достигнута в 20:38, полная ликвидация – в 20:50. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о другом пожаре. Ресторан загорелся в центре правобережья Астаны.