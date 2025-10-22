Президент Токаев обладает масштабным видением развития Казахстана в ближайшие годы – политолог

Касым-Жомарт Токаев в Послании народу подчеркнул, что меняются менталитет и сознание граждан в сторону большего доверия к государственным институтам. Также он обозначил задачи, направленные на трансформацию республики. Ключевые направления предстоящей работы Zakon.kz обсудил с экспертом.

Благодаря осуществляемым в последние годы масштабным преобразованиям политическая система Казахстана стала более прогрессивной и открытой, отметил президент, обращаясь к казахстанцам с ежегодным Посланием. В обществе утверждаются принципы Законности, Справедливости и Порядка. Глава государства поставил задачи, над которыми идет активная работа. Ключевые ее направления прокомментировал грузинский политолог Васо Капанадзе.

– Васо Гурамович, хотелось бы услышать Ваше мнение о модернизации политического курса президента Касым-Жомарта Токаева.

– Глава Казахстана сделал очень важные заявления, обращаясь к народу с Посланием. Особенно значимым является акцент на модернизации экономики, которая включает цифровую трансформацию и поддержку рабочих профессий. Это главный посыл ежегодного обращения, и все это указывает на то, что Касым-Жомарт Токаев мыслит глубоко и обладает масштабным видением развития Казахстана в ближайшие годы, когда он делает акцент на искусственном интеллекте и ставит задачу превратить страну в цифровое государство в течение ближайших трех лет – это важнейшие инициативы. Нет сомнений, что он приложит все усилия для реализации поставленных целей по модернизации экономики и переходу к цифровой системе в ближайшие годы.

– Как Вы оцениваете инициативу Касым-Жомарта Токаева по упразднению Сената?

– Упразднение Сената – очень важная инициатива со стороны главы Республики Казахстан. Очевидно, что эта реформа является частью более широкого процесса трансформации всей представительной ветви власти. Параллельно с этим будет активно внедряться цифровизация в системе государственного управления. Это направлено на ускорение процессов принятия решений госслужащими и повышение эффективности управления. Граждане Казахстана также получат больше возможностей для участия в политической жизни благодаря внедрению системы "электронного Парламента", аналогичной уже действующему электронному правительству. Важно отметить, что президент Токаев недавно особо подчеркнул: запуск электронного Парламента – вопрос ближайшего будущего. При этом недопустимо, чтобы ускорение процессов повлияло на качество принимаемых законов. Он правильно на этом акцентирует внимание. Особенно важно, что глава Казахстана призвал членов Рабочей группы по реформированию тщательно изучить все предложения от различных экспертов и качественно подготовить процедуры для предстоящих изменений, связанных с переходом к однопалатному Парламенту. Это действительно значимая инициатива и важный сигнал со стороны президента Казахстана.

– Какие наиболее значимые реформы, проведенные за последние годы в Казахстане, Вы можете выделить? Какие из преобразований можно было бы масштабировать?

– Думаю, одними из наиболее значимых реформ последних лет стали именно те, что были направлены на укрепление национальной идентичности. Характерно, что прошедший год прошел под лозунгом "Справедливый Казахстан. Закон и порядок", который отражает приоритеты текущего политического курса. И то, что политика руководства Казахстана подразумевала создание надежного заслона против распространения различных социальных угроз: наркоторговля, наркомания, игромания, семейно-бытовое насилие, буллинг, агрессия, вандализм и расточительство в разных сферах общественной и политической жизни, это, безусловно, очень важный момент. Борьба с социальными проблемами велась в Казахстане активно в последние годы и логично, что сейчас перед страной ставятся новые, еще более амбициозные задачи.

– Насколько идеологические ориентиры, обозначенные президентом РК, актуальны для построения устойчивого гражданского общества?

– Идеологические ориентиры, предложенные Токаевым, такие как независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство, являются крайне актуальными для построения устойчивого гражданского общества. Они задают стратегическое направление для вывода Казахстана на новый этап развития, открывая возможности для трансформации и устойчивого экономического и социального роста. Можно сказать, что президент Касым-Жомарт Токаев – серьезный реформатор, поставивший перед страной масштабные цели. И та сплоченность, которая сегодня наблюдается в руководящем ядре Казахстана, внушает уверенность в том, что поставленные задачи будут реализованы в ближайшие годы.

– Как Вы можете охарактеризовать призыв Касым-Жомарта Токаева к формированию образа "ответственного гражданина и патриота Казахстана"? Может ли данная модель стать примером для других стран региона, где стоит задача укрепления гражданской идентичности и доверия к институтам власти?

– Модель ответственного патриотизма, озвученная в Послании президента Токаева, имеет особое значение. Мы понимаем, что лозунг о том, что каждый гражданин должен быть достойным и ответственным, – это важная, глубоко осмысленная идея, лежащая в основе патриотической идеологии. Такая задача актуальна не только для Казахстана, но и для всего региона Центральной Азии и постсоветского пространства в целом. Сегодня многие страны стремятся к укреплению своего суверенитета и самостоятельного пути развития. В условиях перехода мира от однополярной к многополярной системе каждый гражданин в Казахстане и за его пределами должен осознать масштаб происходящих трансформаций. Ответственный патриотизм становится шагом к укреплению гражданской идентичности и повышению доверия к институтам власти.

– Как Вы оцениваете роль цифровизации как движущей силы модернизации в Послании президента Токаева? Насколько амбициозны поставленные цели с точки зрения глобальных цифровых трендов?

– Логично, что цифровизация как движущая сила модернизации занимает центральное место в Послании президента Казахстана, и это очень важно. В условиях стремительно меняющегося мира, полного непредвиденных вызовов, становится важным не только наличие четкой стратегии развития страны, но и сам процесс стратегического планирования и прогнозирования. Цифровизация в этом контексте приобретает ключевое значение: она позволяет своевременно адаптироваться к переменам, по-новому воспринимать глобальные процессы и выстраивать гибкие и перспективные стратегии развития страны. Особенно в ускоренном формате цифровая трансформация способна значительно повысить эффективность государственного управления – сферы, которая имела серьезное место в программном документе президента Токаева.

– Глава государства акцентировал внимание на принципе "Единство в многообразии". О чем свидетельствует этот момент?

– Акцент президента Токаева на принципе единства в многообразии, безусловно, можно рассматривать как продолжение его инициативы, озвученной еще в апреле на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Тогда была представлена идея "Справедливого Казахстана: единство, стабильность, развитие". Думаю, что принцип единства многообразий опирается на важнейшую концепцию: построение справедливого государства, в котором каждый гражданин чувствует себя равным участником общественной жизни. Мир и согласие в этом контексте рассматриваются не просто как элементы государственной политики, а как составная часть общественной и личной жизни, трудовой деятельности. Эти инициативы должны быть не пустыми лозунгами, а повседневной позицией каждого гражданина. Думаю, что казахстанский народ поддержит эту инициативу, поскольку граждане глубоко осознают истинную ценность единства и общественного спокойствия людей, проживающих в Казахстане.

– В чем заключается уникальность казахстанской модели межэтнического согласия? Как опыт республики по сохранению гражданского мира и межнационального единства может быть полезен другим странам, сталкивающимся с вызовами социальной поляризации и этнических конфликтов?

– Уникальность казахстанской модели межэтнического согласия заключается, на мой взгляд, в том, что казахский народ выполняет консолидирующую роль в обеспечении этнического, культурного, профессионального и языкового многообразия. В стране созданы все условия для развития культуры и языков различных этносов, проживающих в Казахстане. Один из принципов этой модели – толерантность и ответственность за другие принципы: единство народа, консолидирующая роль казахского народа – это все создает прочные предпосылки для дальнейшего укрепления межэтнического согласия в Казахстане. Такой очень глубокий и многогранный опыт страны по сохранению гражданского мира и межнационального согласия действительно может служить примером для других государств. Этот опыт особенно актуален для стран, которые до сих пор сталкиваются с вызовами общественной поляризации и этнических конфликтов, в первую очередь, на постсоветском пространстве, но также и в других регионах мира, где сохраняется напряженность в межнациональных и межкультурных отношениях. Поэтому Казахстан действительно может служить примером для многих стран в вопросах сохранения общественного согласия и межнационального единства.

Нынешний президент республики Касым-Жомарт Токаев играет очень серьезную роль в развитии Казахстана, дальнейшем прогрессе страны, а также в сохранении общественного согласия и общенационального единства. Чего стоит одно только заявление главы Казахстана, сделанное в 2022 году в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. Касым-Жомарт Токаев прямо заявил, что Республика Казахстан не будет признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, так же как и многие другие страны мира – абсолютное большинство, за исключением пяти государств, признает территориальную целостность Грузии.

Эта принципиальная позиция руководителя Казахстана, естественно, приветствуется как гражданами, так и руководством Грузии.