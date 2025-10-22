В Алматы активно реализуют программы по строительству и реновации жилья

Одним из приоритетных направлений работы акимата города Алматы остается обеспечение граждан доступным жильем. Особое внимание уделяется очередникам, ожидающим предоставления кредитных и арендных квартир.

О ходе реализации жилищных программ рассказал заместитель акима города Алматы Бейбут Шаханов на площадке Региональной службы коммуникаций.

По словам спикера, в последние годы работа в сфере жилищного строительства значительно активизировалась – тысячи алматинцев, долгие годы ожидавшие свои квартиры, уже справили новоселье.

"Сегодня в микрорайоне Калкаман-2 ведется строительство семи жилых домов, рассчитанных на 594 квартиры. В следующем году ключи от нового жилья получат горожане, состоящие в очереди", – отметил Бейбут Шаханов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, в рамках государственной программы арендного жилья на сегодняшний день приобретено 885 квартир, до конца года планируется купить еще 2 265 квартир.

Особое внимание уделяется и программе "Реновации жилья". За девять месяцев текущего года 390 собственников ветхих домов переехали в новые благоустроенные квартиры. Алматинцы получили новое жилье по принципу "комната за комнату" либо денежную компенсацию по рыночной стоимости прежней недвижимости.

Наибольшее количество жителей переселено в:

Турксибском районе – 127,

Жетысуском – 107,

Алмалинском – 58,

Алатауском – 42,

Ауэзовском – 26,

Медеуском – 18,

Бостандыкском – 12 человек.

С начала года в Алматы снесено 12 ветхих домов, до конца года запланирован снос еще шести. Всего по итогам 2025 года количество переселенных жителей планируется довести до 667 человек.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Реновация жилья – это не просто снос старых зданий, а комплексная работа по обновлению городской среды и повышению качества жизни алматинцев", – подчеркнул заместитель акима.

Программы по строительству и обновлению жилья, реализуемые в Алматы, направлены на создание комфортных условий для жителей мегаполиса и повышение доступности жилья для всех категорий граждан.