#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
События

Чиновники незаконно выделили субсидии на 24 млн тенге: как их наказали

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 11:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В области Абай сотрудниками прокуратуры выявлены нарушения при выдаче субсидий на водоснабжение животноводческих хозяйств, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 24 октября 2025 года поделились в областном надзорном органе:

"Специализированной природоохранной прокуратурой области выявлены нарушения при предоставлении субсидий по возмещению части затрат на обводнение пастбищ и обеспечение водой животноводческих хозяйств".

Согласно требованиям законодательства, одним из условий получения субсидий является наличие разрешения на специальное водопользование.

"Однако заместитель руководителя и специалист Управления сельского хозяйства незаконно выделили 35 субсидий на общую сумму 24 млн тенге при отсутствии соответствующих разрешений. По акту прокурорского надзора указанные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии".Прокуратура области Абай

В июле 2025 года стало известно, что прокуратурой Алматинской области по результатам проверки Управления сельского хозяйства области выявлены системные схемы хищения бюджетных субсидий, незаконной их выплаты и оплаты "избирательным методом" крестьянам. В результате у государства украли 4,8 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Аграриям из Жамбылской области дали 200 млн тенге субсидий на несуществующие яблони
10:22, 08 февраля 2024
Аграриям из Жамбылской области дали 200 млн тенге субсидий на несуществующие яблони
Чиновники Костанайской области месяцами рассматривали заявки аграриев на субсидии
11:03, 28 ноября 2023
Чиновники Костанайской области месяцами рассматривали заявки аграриев на субсидии
250 млн тенге хотели незаконно потратить в ТОО "Алматыэлектротранс"
17:10, 12 августа 2024
250 млн тенге хотели незаконно потратить в ТОО "Алматыэлектротранс"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: