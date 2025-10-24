Чиновники незаконно выделили субсидии на 24 млн тенге: как их наказали

В области Абай сотрудниками прокуратуры выявлены нарушения при выдаче субсидий на водоснабжение животноводческих хозяйств, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 24 октября 2025 года поделились в областном надзорном органе:

"Специализированной природоохранной прокуратурой области выявлены нарушения при предоставлении субсидий по возмещению части затрат на обводнение пастбищ и обеспечение водой животноводческих хозяйств".

Согласно требованиям законодательства, одним из условий получения субсидий является наличие разрешения на специальное водопользование.

"Однако заместитель руководителя и специалист Управления сельского хозяйства незаконно выделили 35 субсидий на общую сумму 24 млн тенге при отсутствии соответствующих разрешений. По акту прокурорского надзора указанные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии". Прокуратура области Абай

В июле 2025 года стало известно, что прокуратурой Алматинской области по результатам проверки Управления сельского хозяйства области выявлены системные схемы хищения бюджетных субсидий, незаконной их выплаты и оплаты "избирательным методом" крестьянам. В результате у государства украли 4,8 млрд тенге.