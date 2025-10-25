МВД РК чествовало супругу героя, погибшего 19 лет назад

МВД РК спустя 19 лет посмертно наградило участкового инспектора, который погиб при задержании пьяного преступника, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел РК состоялось торжество, посвященное Дню Республики. Сотрудников ведомства с праздником поздравил министр внутренних дел Ержан Саденов.

"День Республики – символ нашей независимости и единства. Этот праздник напоминает нам о силе народа и его мужестве. Пусть любовь к родине и верность долгу всегда будут основой нашей службы и гражданской позиции". Ержан Саденов

В честь Дня Республики сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии, проявившие высокие профессиональные качества, а также ветераны ОВД были удостоены государственных и ведомственных наград. Среди награжденных – участковый инспектор полиции Алмас Алинов, погибший при исполнении служебного долга в 2006 году.

Старший лейтенант полиции, служивший в Алакольском районе, отдал жизнь, задерживая вооруженного преступника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Спустя 19 лет заслуженная награда – медаль "Жауынгерлік ерлігі үшін" – нашла своего героя. Она была вручена супруге Алмаса Алинова – Айнагуль Алиновой, которая также служит в полиции.

"Прошло много лет, но я вижу, что об Алмасе помнят, его подвиг не забыт. Он всегда был предан своей профессии и делу защиты людей", – отметила старший инспектор ДП области Жетісу Айнагуль Алинова.

Фото: МВД РК

За годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 825 сотрудников ОВД, порядка пяти тысяч получили ранения.

