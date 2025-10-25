Президент поздравил Шугылу Омирбек с исторической победой

Касым-Жомарт Токаев поздравил Шугылу Омирбек с победой на Чемпионате мира по женской борьбе U23, сообщает Zakon.kz.

Поздравление президента опубликовала пресс-служба Акорды 25 октября 2025 года.

"Это историческое достижение. Казахстан впервые завоевал золотую медаль на международном турнире такого высокого уровня. Отрадно, что наша молодежь благодаря своему упорству и трудолюбию показывает хорошие результаты в разных сферах. Желаю Шугыле успехов!" – говорится в сообщении.

Отметим, Шугыла Омирбек выиграла первое в истории Казахстана "золото" чемпионата мира U23 по женской борьбе. Ранее ни одна казахстанская спортсменка не доходила до финала этого турнира.

Также ранее представительница команды Казахстана по таеквондо Айым Серикбаева принесла стране второе "золото" юношеских Азиатских игр в Манаме.