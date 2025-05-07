В Акмолинской области чествовали героев

В Акмолинской области прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и 33-й годовщине образования Вооруженных сил Республики Казахстан. В этот день чествовали военнослужащих региона, их заслуги и подвиги были отмечены наградами, сообщает Zakon.kz.

В областном центре и в ряде районов была организована прямая трансляция главного военного парада страны и выступления президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

С приветственной речью к военнослужащим обратился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Он поздравил всех с праздником и подчеркнул важность вклада каждого защитника Отечества:

"День защитника Отечества – это символ мужества, доблести и патриотизма. Мы выражаем признательность всем, кто стоит на страже нашей независимости, кто с честью и достоинством несет службу во имя мира и безопасности граждан. В Акмолинской области вопросам поддержки военнослужащих, ветеранов и военно-патриотического воспитания молодежи уделяется особое внимание. Уважение к героям – это наша общая ответственность", – отметил Марат Ахметжанов.

Заслуги военнослужащих и представителей силовых структур, проявивших себя на службе, не остались без внимания. Более двадцати человек получили благодарственные письма от акима области.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Среди них – студент колледжа "Максат" из города Степногорска Иван Мизин. В апреле этого года он совершил настоящий подвиг: спас двух детей из горящего заброшенного здания возле городской больницы. При этом сам получил незначительные ожоги. Аким области вручил студенту благодарственное письмо и памятный подарок.

"Думаю, на моем месте каждый бы поступил так же. Больше всего я переживал за маленьких детей и было не до страха. В таких ситуациях важно помогать друг другу. Получить благодарность от акима области большая честь для меня", – поделился Иван Мизин.

Также благодарственными письмами акима области были награждены восемь сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям, проявивших мужество и профессионализм при тушении пожаров и обеспечении безопасности населения

Завершилась программа театрализованным праздничным концертом в духе мужества и патриотизма "Ерлік – елге мұра".

К слову, в этот день праздничные мероприятия прошли во всех районах области. В Кокшетау состоялся легкоатлетический забег. Коллективы городских организаций и предприятий приняли активное участие в эстафете, посвященной Дню защитника Отечества.