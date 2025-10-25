#АЭС в Казахстане
События

Токаев выразил соболезнования королю Таиланда

флаг Таиланда, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 16:30 Фото: freepik
25 октября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Таиланда, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Акорде, глава государства выразил соболезнования королю Махе Вачиралонгкорну и всему народу Таиланда в связи с кончиной королевы-матери Сирикит.

Королева-мать Таиланда Сирикит, курировавшая королевские проекты по оказанию помощи бедным сельским жителям, сохранению традиционных ремесел и защите окружающей среды, скончалась 24 октября 2025 года. Ей было 93 года.

Бюро королевского двора сообщило, что она скончалась в больнице Бангкока. С 17 октября она страдала от заражения крови, несмотря на усилия врачей, ее состояние не улучшилось.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
