События

Токаев направил телеграмму президенту Австрии

Касым-Жомарт Токаев, Александр Ван дер Беллен, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 09:00 Фото: Акорда
26 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Австрии, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана поздравил Александра Ван дер Беллена с Национальным днем Австрийской Республики.

Касым-Жомарт Токаев отметил расширение политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Астаной и Веной. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двустороннее взаимодействие выйдет на качественно новый уровень, сообщила пресс-служба Акорды.

25 октября в Казахстане праздновался День Республики. На имя президента Казахстана поздравления направили десятки мировых лидеров.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
