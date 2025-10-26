Токаев направил телеграмму президенту Австрии

26 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Австрии, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана поздравил Александра Ван дер Беллена с Национальным днем Австрийской Республики.

Касым-Жомарт Токаев отметил расширение политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Астаной и Веной. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двустороннее взаимодействие выйдет на качественно новый уровень, сообщила пресс-служба Акорды.

25 октября в Казахстане праздновался День Республики. На имя президента Казахстана поздравления направили десятки мировых лидеров.